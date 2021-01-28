Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у российско-монгольской границы

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Подземный толчок магнитудой 4,5 произошел в четверг в районе озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией, где с 12 января отмечается сейсмическая активность. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение зафиксировано в 07:51 мск. Его ощущали в Иркутской области и Республике Бурятия. В городах Иркутск, Ангарск, Шелехов ощущались толчки интенсивностью 3 балла, в Бурятии в населенных пунктах Монды, Кырен, Орлик - от 2 до 4 баллов. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Иркутские сейсмологи зафиксировали в районе Хубсугула уже более 140 афтершоков с энергетическим классом 10 и выше.

Первый подземный толчок магнитудой 6,5 на Хубсугуле был зарегистрирован 12 января в 00:32 мск. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 8,7 балла. Его почувствовали жители пяти регионов Сибири, в частности, в Иркутске ощущались толчки до 5 баллов, в республиках Бурятия и Тува - до 6, в Красноярском крае - до 3,5. По данным МЧС, жертв и разрушений нет.

По мнению ученых, землетрясение на озере Хубсугул могло быть спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на Байкале 21 сентября 2020 года. Тогда в населенных пунктах на юге Байкала ощущались толчки силой 6-7 баллов, в Иркутске - 5 баллов. 10 декабря произошла новая серия мощных землетрясений. Утром жители Иркутска ощутили толчки силой 5-6 баллов, вечером - 4 балла. Эпицентр находился на озере Байкал.