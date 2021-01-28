Причиной пожара на пороховом заводе в Перми могло стать нарушение техники безопасности

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку после пожара на Пермском пороховом заводе (ППЗ), в результате которого пострадали рабочие. Предварительно установили, что возгорание произошло из-за нарушений требований промышленной безопасности, сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Предварительно установлено, что 28 января 2021 года на производственном комплексе вследствие нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого трое работников получили термические ожоги различной степени тяжести, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает ведомство.

Сейчас следователи опрашивают сотрудников предприятия, осматривают место происшествия, планируется выемка технической документации, видеозаписей с камер наблюдения и прочее. Следователи дадут правовую оценку ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на заводе и определятся с возбуждением уголовного дела после произошедшего, добавили в СК.

Пожар на ППЗ произошел утром в четверг, его площадь составила 50 кв. м. Угроза жизни и здоровью населения отсутствует. По данным краевого минздрава, во время инцидента пострадали четыре человека, одного из них осмотрели на месте и отпустили на амбулаторное лечение. Остальных госпитализировали с ожогами. Один мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Как сообщили журналистам на предприятии, возгорание произошло во время погрузки безвозвратных производственных отходов со склада в кузов транспортного средства, после чего огонь переместился в помещение склада спецпродукции, которая загорелась. Оценку произошедшему даст и краевая прокуратура.

Федеральное казенное предприятие "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ. Сейчас завод изготавливает заряды и воспламенители к ракетным двигателям различного функционального назначения в рамках государственного оборонного заказа и договоров военно-технического сотрудничества.