Редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев не признал своей вины в финансировании терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Обвиняемые по делу о финансировании терроризма, фигурантами которого является редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев и еще двое жителей республики, не признали вину во вменяемых им преступлениях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Стороны выразили свое мнение относительно предъявленного обвинения и определили порядок исследования доказательств. Свою вину обвиняемые не признали", - сообщил представитель суда.

21 января суд приступил к рассмотрению дела по существу, ранее суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела до 28 апреля.

По версии следствия, в 2009 году Гаджиев, Ризванов, Тамбиев и другие неустановленные лица объединились с Исраилом Ахмеднабиевым, который придерживается радикальных религиозных взглядов, для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций.