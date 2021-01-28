Уроженцу Чечни, подравшемуся с ОМОН на незаконной акции в Москве, предъявлено обвинение

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, задержанному за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января.

"Ему было заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений", - сообщила журналистам представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Она не сообщила фамилию задержанного, но, как уточнил источник, речь идет об уроженце Чечни Джумаеве. Он был задержан в Псковской области, подтвердила Иванова.

По версии следствия, "23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела".

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов в своем видео в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить.

Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом по факту противоправных действий на несанкционированной акции в Москве.