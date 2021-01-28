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Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы

Пострадавшая получила травмы, на месте ДТП проводится проверка

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщина получила травмы, попав под колеса автомобиля на востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В 08:51 в районе дома 3 по Кузнецовской улице произошел наезд на пешехода. Водитель Porsche Cayenne следовал по Кузнецовской улице и сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в главке.

По уточненным данным, травмы получила женщина 1982 года рождения. Устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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