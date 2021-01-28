На Кубани начальницу налоговой инспекции подозревают в злоупотреблении полномочиями

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю раскрыли злоупотребление должностными полномочиями начальника межрайонной налоговой инспекции в Туапсе. В настоящий момент возбудили уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

Во вторник источник в правоохранительных службах региона сообщал ТАСС, что в Краснодарском крае задержали руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Туапсе управлением СК РФ по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней начальницы межрайонной ИФНС России № 6 по краю. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, родственница фигурантки является долевым собственником одной из гостиниц, возведенной с нарушением выданного разрешения на строительство. При этом подозреваемая знала, что вместо разрешенного двухэтажного строения, на участке возвели 3 этажа. Она потребовала от должностных лиц администрации МО Туапсинский район выдать разрешение на строительство гостиницы до 7 этажей.

"В рамках уголовного дела на рабочем месте подозреваемой и у нее дома провели обыски, в ходе которых следователи изъяли имеющую значение для дела документацию. В жилище женщины изъяли 2 млн рублей и €6 тыс.", - добавили в пресс-службе, отметив, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по краю.