Неизвестный сообщил о "минировании" ТЦ и аэропорта в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Неизвестный в четверг сообщил в экстренные службы о "минировании" нескольких зданий в Санкт-Петербурге, в том числе торгового центра "Китай-город", аэропорта Пулково, а также нескольких отделов полиции. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По телефону поступили анонимные сообщения о "минировании" ТЦ "Китай-город", Пулково, нескольких отделов полиции. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из торгового центра проведена эвакуация людей, ведется проверка. Информация об эвакуации остальных объектов пока не поступала.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.