В Самаре топ-менеджерам банка назначили сроки от 3 до 9,5 лет колонии за мошенничество

САМАРА, 28 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Самары признал руководителей банка "Волга-кредит" виновными в мошенничестве на сумму более 1,7 млрд рублей. Как сообщили журналистам в прокуратуре Самарской области, фигурантам уголовного дела назначили сроки от 3 до 9,5 лет в колонии общего режима.

"Ленинский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех бывших руководителей банка и еще шести лиц. Их признали виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд приговорил экс-главу банка к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальным соучастникам назначили наказание от 3 до 8 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что с апреля по декабрь 2014 года председатель правления банка вместе с председателем совета директоров банка, главой департамента информационных технологий и другими работниками и причастными лицами организовали группу и похитили более 1,7 млрд рублей. Средства разместили во вкладах как минимум 2 872 жителей.

Для хищения мошенники использовали автоматизированную систему, ее аналог установили в служебные компьютеры. "Одна система показывала официальное движение средств, вторая - реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в Центробанк", - объяснили в надзорном органе.

Председатель правления банка "Волга-кредит" также похитила у своего банка три векселя банка "Развитие-столица" на сумму, превышающую 272 млн рублей. Вынесенный приговор в законную силу пока не вступил.