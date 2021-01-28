Суд Москвы отказался избрать меру пресечения гендиректору австрийской компании Кайзеру

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказался избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору австрийской компании "Экоком" Оливеру Кайзеру, обвиняемому в незаконном предпринимательстве по факту утилизации мусора в Подмосковье без лицензии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, следствие может повторно обратиться с аналогичным ходатайством.

"28 января 2021 года Тверским районным судом Москвы вынесено постановление об оставлении без рассмотрения и возврате следователю ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Кайзера Маг Юр Бакалавр Фил Оливера Пасака, а также разъяснено, что возврат ходатайства по данному основанию не препятствует повторно обратиться с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Кайзер вину не признает. По словам его адвоката Александра Мельцева, обвинение касается работы без лицензии по утилизации мусора на мусорном полигоне "Кучино" в Балашихе. По его мнению, обвинение надумано, так как лицензия компанией была получена после прохождения всех необходимых процедур. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Гражданин Австрии Оливер Кайзер является генеральным директором компании "Экоком", которая более 10 лет занимается рекультивацией ряда отечественных полигонов. Он в том числе занимался рекультивацией закрытого полигона бытовых отходов "Кучино", который был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. 15 июня 2017 года во время прямой линии жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки и плохие условия жизни рядом с ней.