Бастрыкин возбудил дело против судьи Новосибирского облсуда

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, подозреваемой в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Председателем Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)", - сообщили в СК.

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина истребовала в Советском районном суде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по региону, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска. "В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу", - пояснили в СК.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Уголовное дело принято к производству следователем регионального следственного управления.