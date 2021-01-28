Суд в Новосибирске арестовал экс-депутата Думы за организацию несанкционированного митинга

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на восемь суток бывшего депутата Государственной думы Аркадия Янковского за организацию несанкционированного митинга. Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

Ранее интернет-издание Тайга.инфо сообщало о задержании Янковского, участвовавшего в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 28 января 2021 года Янковский А. Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении"), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 8 суток", - говорится в сообщении.

По той же статье на 10 суток суд отправил под арест депутата Горсовета Новосибирска Антона Картавина. О задержании его и его помощника СМИ сообщали утром в четверг. Картавин арестован за призывы выходить на акцию протеста 31 января.

Аркадий Янковский - новосибирский политик, депутат Госдумы РФ созыва 1995-1999 годов. Также в Новосибирске в субботу был арестован на 28 суток депутат горсовета, координатор новосибирского штаба Навального Сергей Бойко за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января.

Об акциях

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а позднее отправили под стражу до 15 февраля. Суд 2 февраля должен принять решение по ходатайству о замене Навальному условного наказания на реальное.

В новость были внесены изменения (14:03 мск) - добавлена информация об аресте депутата Картавина.