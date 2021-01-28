Злоумышленник застрелил сотрудницу бюро трудоустройства во Франции

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Посетитель бюро по трудоустройству в городе Валанс на юго-востоке Франции застрелил сотрудницу этого учреждения. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM, по сведениям которого вооруженный злоумышленник задержан.

Как выяснилось, этот же человек в тот же день ранил сотрудницу муниципального учреждения в соседней коммуне. После этого он совершил наезд на патрульную машину и был задержан. Мотивы 45-летнего преступника неизвестны. В полицейском досье сведений о нем нет. Ведется расследование.

По сообщению мэрии Валанса, вторая женщина также умерла от ран. Убийца ранее работал в этом коммунальном предприятии.

"Трагедия, произошедшая в Валансе, потрясла всю страну, - отметил в Twitter премьер-министр Жан Кастекс. - Я выражаю поддержку родным и близким пострадавших и заверяю их в солидарности всей нации".