Суд 2 февраля начнет слушания второго дела Захарченко по взяткам на 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 2 февраля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взяток на 1,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Захарченко назначено на 2 февраля на 13:00 мск", - сказал собеседник агентства. Предварительные слушания пройдут в закрытом режиме.

На скамье подсудимых помимо Захарченко еще три человека: адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов. По данным следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им уйти от ответственности и не попасть в поле зрения контролирующих органов. Адвокаты Белевцов и Критинин выступали посредниками во взяточничестве. Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от одного из предпринимателей взятку в виде оплаты его проживания в гостиничных комплексах в Сочи на общую сумму 844 тыс. рублей. Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Захарченко задержали и арестовали в сентябре 2016 года. Ему предъявили обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.