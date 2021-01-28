В Красноярском крае по факту инцидента с вертолетом, задевшим здания, возбудили дело

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с вертолетом, который при посадке в селе Богучаны Красноярского края задел винтом три здания и повредил винтовую часть другого вертолета, сообщает Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 АМТ в Красноярском крае (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг вертолет Ми-8, выполнявший рейс по маршруту Вознесенка - Богучаны, после приземления в Богучанах в процессе маневрирования задел винтом три здания и повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета. На его борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет.

Ранее в региональном главке МЧС ТАСС сообщили, что вертолет при взлете зацепил одно здание. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что ведомство начало проверку по факту случившегося. По данным ведомства, вертолет Ми-8 АМТ принадлежит авиапредприятию "Ельцовка". Воздушное судно получило повреждение лопастей несущего и рулевого винта.