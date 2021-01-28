Подозреваемый в нападении в Москве на бойца ОМОН таксист оштрафован на 15 тыс. рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей водителю такси Валерию Евсину, которого накануне задержали по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН у цирка на Цветном бульваре в Москве в ходе несанкционированной акции 23 января. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, таксист признан виновным в участии в митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения (ст. 20.2 КоАП РФ).

"Тверской районный суд Москвы признал Евсина виновным в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). Ему назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее его адвокат Максим Пашков сообщил ТАСС, что его подзащитному грозит административный арест на срок до 15 суток.

Евсин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Пашков отметил, что его подзащитному не предъявлялось обвинение в каком-либо уголовном преступлении.

В Москве после несогласованного митинга возбуждено семь уголовных дел о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.