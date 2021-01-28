Почти 29 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Нарушения электроснабжения зафиксированы в трех районах Дагестана из-за сильного ветра, без света остались 28,7 тыс. человек, сообщается в четверг на сайте Минэнерго РФ.

"Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Республике Дагестан, нарушенное в результате отключения из-за сильного ветра. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах (около 28 700 человек)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что восстановительные работы ведут три бригады энергетиков.

По данным синоптиков, температура воздуха в среднем по республике составляет 7 градусов тепла.