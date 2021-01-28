В Перми возбудили уголовное дело после пожара на пороховом заводе

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на Пермском пороховом заводе (ППЗ), в результате которого пострадали рабочие. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту пожара на производственном комплексе одного из предприятий, во время которого трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Пожар на ППЗ произошел утром в четверг, его площадь составила 50 кв. м. По данным краевого Минздрава, во время инцидента пострадали четыре человека, один из них был осмотрен на месте и отпущен на амбулаторное лечение, остальные госпитализированы с ожогами. Один мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Как сообщили журналистам на предприятии, возгорание произошло во время погрузки безвозвратных производственных отходов со склада в кузов транспортного средства, после чего огонь переместился в помещение склада спецпродукции, которая загорелась. Следователи предварительно установили, что возгорание произошло из-за нарушения требований промышленной безопасности.

Федеральное казенное предприятие "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ. Сейчас завод изготавливает заряды и воспламенители к ракетным двигателям различного функционального назначения в рамках государственного оборонного заказа и договоров военно-технического сотрудничества.