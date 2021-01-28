Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в кафе на севере Москвы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Конфликт между мужчинами в кафе на севере Москвы закончился стрельбой, пострадали три человека, один из них госпитализирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в кафе на Ленинградском проспекте происходит конфликт между посетителями, в результате которого началась стрельба. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили и изъяли три стреляные гильзы.

"Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

Полицейские задержали подозреваемого на улице Софьи Ковалевской. "Им оказался 40-летний ранее судимый приезжий мужчина. В ходе дополнительного осмотра места происшествия на прилегающей к кафе территории был обнаружен и изъят предмет, похожий на травматический пистолет, который был направлен на экспертизу", - добавили в главке.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В данный момент подозреваемый арестован.