В Петербурге возбудили второе дело о применении насилия к силовикам на незаконной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. СК возбудил второе уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, полиция установила личность подозреваемого.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники центра "Э" ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области установили личность одного из предполагаемых нарушителей правопорядка. Им оказался 39-летний житель Петербурга", - сказал представитель ведомства.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данным следствия, участники акции в субботу прорвали оцепление, которое выставили сотрудники правоохранительных органов на Невском проспекте, и нанесли травмы нескольким силовикам, обеспечивающим порядок в городе.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также устанавливаются другие участники инцидента.

Ранее в СК сообщали, что уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено после нападения на сотрудников ДПС. Позже был задержан подозреваемый, который ударил двоих полицейских. Суд заключил его под стражу. Также полиция Петербурга возбудила еще одно уголовное дело после несогласованной акции об умышленном блокировании работы транспорта в центре города.

Несогласованная акция прошла в Петербурге в субботу. В ходе нее, как передавал корреспондент ТАСС с места событий, были задержаны десятки человек. Суды в городе назначили штрафы и административные аресты задержанным.

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