В Москве возбуждены еще два дела в отношении участников незаконной акции 23 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении участников несанкционированной акции 23 января в Москве за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По ее словам, задержаны двое подозреваемых, сейчас с ними проводятся следственные действия. "В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщила Иванова.

Среди задержанных 35-летняя женщина. Она во время несогласованной акции вблизи Пушкинской площади несколько раз ударила полицейского. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину. Другой задержанный - уроженец Псковской области, он бросил с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя.

Всего в рамках уголовных дел о противоправных действиях на несогласованной акции, возбужденных СК, задержаны уже семь человек, шесть из них - за насилие в отношении правоохранителей, один - за нападение на машину ФСБ.

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