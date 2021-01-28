Уроженца Чечни, подравшегося с омоновцами на акции в Москве, доставили в суд

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками спецназа ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, доставлен в Пресненский районный суд для избрания ему меры пресечения.

"Джумаев доставлен в суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения", - сказали ТАСС в пресс-службе суда. Как ожидается, в ближайшее время в суд поступят материалы следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что молодой человек 2000 года рождения был задержан в Псковской области и допрошен в качестве обвиняемого. Он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений.

По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов в своем видео в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить. Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом по факту противоправных действий на несанкционированной акции в Москве.