Суд в Калининграде вынес приговор двум мужчинам и двум женщинам за убийство пенсионера

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Калининградский областной суд вынес приговор четверым жителям региона, убившим пенсионера в январе 2019 года. Им назначено наказание от 8 до 16 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режима. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Ирина Ивонинская.

"Приговором суда двое мужчин признаны виновными в убийстве и им назначено наказание в виде 14 и 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима, а двум женщинам назначено 8 лет 10 дней и 13 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказала она.

Судом установлено, что в ночь на 22 января 2019 года двое мужчин и две женщины в городе Немане распивали спиртные напитки в квартире у своего знакомого.

Когда спиртное закончилось, они потребовали у находившегося в этой компании 65-летнего пенсионера деньги на покупку алкоголя, а получив отказ, стали угрожать ему физической расправой. Испугавшись, мужчина предложил пойти к нему домой, где находилась кредитная карта. В квартире подсудимые требовали от пенсионера назвать пин-код от кредитной карты, выдать золото и медали, при этом избивая руками и ногами, нанося удары топором и ножом. Не добившись желаемого результата, злоумышленники покинули квартиру, а диван, на котором находился избитый мужчина, подожгли. Прибывшие пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть пенсионера.