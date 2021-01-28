Депутат Белоусов не признал вину по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Вадим Белоусов не признал в суде вину в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Это следует из аудиозаписи первого судебного заседания по существу в Московском городском суде, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

"Текст понятен, суть непонятна. Я считаю, что обвинение касается больше половины других лиц, которые не могут выступить в свою защиту. Вину полностью не признаю", - заявил он после оглашения прокурором обвинительного заключения. Его адвокаты также заявили о невиновности своего подзащитного.

В конце сентября прошлого года Челябинский областной суд, куда ранее поступило дело в отношении депутата, направил дело в Мосгорсуд. Это уголовное дело не подсудно Челябинскому областному суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва. Получение участниками организованной группы с июня 2011 по декабрь 2012 года части взятки в размере свыше 89 млн рублей в Челябинске, как отражено в обвинительном заключении, не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела, отметили ранее в челябинском суде.

По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 год Белоусов, являясь действующим должностным лицом, и бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей "на взаимовыгодных условиях". Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Обвинительное заключение

Как следует из обвинительного заключения, фигуранты вступили в преступный сговор, согласно которому 20% от всех денежных средств, проступающих на подконтрольные счета организаций бизнесменов, были переданы депутату и экс-губернатору через доверенных лиц. В целях конспирации фигуранты привлекли бухгалтера Маргариту Бутакову - тещу Белоусова, говорится в обвинении.

Кроме того, как стало известно в ходе сегодняшнего заседания, суд на предварительном заседании отказал обвиняемым и их адвокатам в возврате уголовного дела в надзорное ведомство и прекращении уголовного преследования. Защитники Белоусова и другой фигурантки Маргариты Бутаковой заявили, что в деле нет доказательств тех обстоятельств, которые будут исследованы в суде во время рассмотрения по существу. По словам одного из адвокатов парламентария, в деле в отношении Белоусова есть заявление депутата "Справедливой России" Олега Нилова, который считает, что замгенпрокурора ранее ввел в заблуждение депутатов Госдумы и исказил показания основных свидетелей, покинувших территорию РФ.

Следующее заседание назначено на 26 февраля.

Белоусов с согласия Госдумы был лишен депутатской неприкосновенности и привлечен к уголовной ответственности. Юревич скрылся и был объявлен в международный розыск.