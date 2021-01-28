На Кубани возбудили уголовное дело из-за похищения квартир у одиноких стариков

КРАСНОДАР, 28 января./ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве после серии похищения квартир у одиноких пожилых жителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в четверг.

"В прокуратуру обратилась 86-летняя местная жительница, инвалид первой группы, ветеран труда, с заявлением, что в октябре 2020 года из квитанции на оплату коммунальных услуг ей стало известно, что собственником квартиры, в которой она проживает с 1976 года, является неизвестное ей лицо. В ходе дополнительной проверки установили еще четыре аналогичных факта лишения жилья одиноких граждан. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в региональном управлении Росреестра обнаружили копию договора купли-продажи квартиры первой заявительницы, однако женщина этот договор не подписывала и не планировала продавать квартиру. Прокуратура обратилась в суды о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимости потерпевших.