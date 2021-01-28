В Румынии изъяли почти полмиллиона поддельных банкнот евро

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Румынии ликвидировали организованную преступную группировку, занимавшуюся печатью фальшивых банкнот евро. Об этом сообщило в четверг Европейское полицейское агентство (Европол).

"Организация оказала содействие в проведении операции 27 января. В ее ходе были проведены обыски в 28 домах, задержаны 10 подозреваемых. Изъяты поддельные банкноты на сумму в €450 тыс., 50 тыс. из которых злоумышленники планировали запустить в оборот в самое ближайшее время", - отметили в Европоле. Кроме того, изъяты около 16 тыс. настоящих евро и наркотики.

"Группировка, действовавшая не менее трех лет, подделывала банкноты номиналом €50, €100 и €500, - уточнили в организации. - Банкноты, изготовленные на бумаге, позже были обнаружены в различных странах ЕС, в том числе в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Нидерландах, Румынии и Словакии. Как показало расследование, фальшивомонетчики недавно получили технологии для изготовления полимерных банкнот и подделки румынских леев".

Поддержку в проведении расследования оказали правоохранительные органы Австрии, Бельгии, Германии, Испании, а также Европейский центральный банк.