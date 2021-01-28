Задержан британец, отправивший посылку на фабрику по производству вакцин от COVID-19

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Полиция британского графства Кент утром в четверг задержала мужчину, отправившего подозрительную посылку по адресу расположенной в Уэльсе фабрики, производящей вакцины от COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте местного управления полиции.

"53-летний мужчина из Чатэма был задержан по подозрению в отправке посылки и остается под стражей на время проведения расследования. Нет каких-либо данных, которые указывали бы на наличие угрозы", - говорится в документе.

В среду фабрика в валлийском Рексеме была частично эвакуирована после поступления подозрительной посылки. На место прибыли сотрудники полиции и военные саперы, которые произвели контролируемый подрыв потенциально опасного предмета. После этого приостановленное производство вакцины было возобновлено. Власти Уэльса заявили, что инцидент не должен оказать существенное влияние на темпы осуществления вакцинации.