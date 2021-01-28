Ходатайство об аресте видеоблогера Лакеева, повредившего машину ФСБ, поступило в суд

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следствие просит арестовать 18-летнего видеоблогера Константина Лакеева, обвиняемого в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, сроком до 23 марта 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.