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Все сообщения о "минировании" в Петербурге оказались ложными

Ранее неизвестный сообщил о минировании торгового центра, аэропорта и отделений полиции города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Звонки на телефоны экстренных служб с угрозами "минирования" торгового центра, аэропорта и отделений полиции в Санкт-Петербурге оказались ложными, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сообщения были ложными", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал ТАСС, что в четверг неизвестный позвонил в экстренные службы, заявив, что в Петербурге якобы заминирован торговый центр "Китай-город", аэропорт Пулково и несколько отделений полиции.

Из торгового центра проводилась эвакуация для проверки помещений. Информации о проведении эвакуации из других объектов не поступало.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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