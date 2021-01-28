Главный раввин Петербурга подал заявление в прокуратуру на отрицавшего Холокост профессора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер подал заявление в прокуратуру Ленинградской области в отношении петербургского профессора Владимира Матвеева, который на вебинаре для учителей утверждал, что Холокост - это миф. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Большой Хоральной синагоги.

"Заявление в прокуратуру отправили только что. Главный раввин Петербурга выражает свое возмущение тем, что в стране, потерявшей миллионы сограждан, на мероприятии для педагогов пропагандируют идеи нацизма. Он просит произвести прокурорскую проверку на предмет законности деятельности лектора и принять меры для привлечения виновных к ответственности", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось на сайте Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга, профессор СПбГЭУ Владимир Матвеев провел семинар для замдиректоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Лектор рассказал, что Холокост - миф, его жертвы - преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции.

"Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание. Также мы обратились в администрацию губернатора и в комитет по образованию Ленобласти с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем", - привели в пресс-службе синагоги слова Певзнера. Главный раввин города назвал недопустимым, чтобы "людям, придерживающимся таких взглядов, доверяли вести преподавательскую работу". Он отметил, что еврейская община города планирует усилить просветительскую деятельность по вопросу об истории Холокоста.

По мнению председателя еврейской общины Петербурга Марка Грубарга, случай с Матвеевым поднимает вопрос о необходимости принятия в РФ отдельного закона об уголовной ответственности за отрицание Холокоста. "В нашей стране действует статья 354.1 "Реабилитация нацизма". Мы ранее не настаивали на введении отдельного закона, предписывающего уголовную ответственность именно за отрицание Холокоста, как это сделано во многих странах. Ведь нацизм нанес огромный урон и евреям, и советскому народу в целом. Но создавшаяся ситуация показывает, что такой закон нужен и нам", - привели его слова в пресс-службе синагоги.

Ранее в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург), сотрудником которого является Матвеев, сообщили ТАСС, что руководство института считает неприемлемым продолжение его работы в вузе. В другом вузе - Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, где также преподает Матвеев, обстоятельства выступления профессора на следующей неделе рассмотрит этическая комиссия. Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев в беседе с ТАСС отметил, что увольнение преподавателя в данном случае может стать адекватной мерой.