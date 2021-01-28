Суд арестовал уроженца Чечни, подравшегося с омоновцами на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за драку с сотрудниками спецназа ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухаммада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, на срок до 23 марта", - сказали в пресс-службе суда.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что молодой человек 2000 года рождения был задержан в Псковской области и допрошен в качестве обвиняемого. Он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов в своем видео в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить. Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом по факту противоправных действий на несанкционированной акции в Москве.