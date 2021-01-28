Суд оштрафовал на 300 тыс. рублей фигуранта дела об утечке данных из таможни в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении фигуранта дела об утечке данных из базы таможни и оштрафовал его на 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Суд по ходатайству следователя прекратил в отношении мужчины уголовное преследование и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказала представитель ведомства.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что данный фигурант дела незаконно получил и распространял сведения, которые составляют налоговую тайну. Дело в отношении него расследовалось по ч. 2 ст. 35, ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющую налоговую тайну").

В мае прошлого года в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ и Северо-Западном таможенном управлении сообщали, что ведомствами был раскрыт канал хищения данных из системы Федеральной таможенной службы. По делу были задержаны три человека. В отношении еще двух фигурантов уголовные дела пока не рассмотрены судами.