Арестован видеоблогер Лакеев, повредивший машину ФСБ на несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 18-летнего видеоблогера Константина Лакеева, обвиняемого в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, удовлетворившего ходатайство следствия.

"Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), сроком до 23 марта 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Представитель защиты видеоблогера Константина Лакеева Татьяна Окушко заявила, что будет добиваться его освобождения. "Обязательно обжалуем", - сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 и до 7 лет соответственно.

У Лакеева более 810 тыс. подписчиков на канале в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которые также могли участвовать в несогласованной акции.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве. Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД РФ и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.

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