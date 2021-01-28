В результате вооруженного нападения в Краснодарском крае погиб один человек

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Вооруженное нападение было совершено в Краснодарском крае. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, сегодня во второй половине дня неизвестный, находясь около одного из домов по улице Мира в хуторе Заря, произвел выстрелы в четырех мужчин. В результате все они получили огнестрельные ранения, трое пострадавших доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Мужчина 1986 г. р. в результате причиненных повреждений скончался", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что по данному факту следственным отделом по городу Анапе СК по краю возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Уточняется, что в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты краевого управления СКР, продолжается осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, произошел конфликт между группой мужчин, в результате стрельбы один человек погиб, еще трое пострадали. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС добавили, что проводится оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых и их розыск.

В ведомстве также добавили, что подозреваемый объявлен в розыск.

"По делу о вооруженном нападения под Анапой с погибшим и пострадавшими разыскивают одного человека. Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего", - сказал представитель пресс-службы.