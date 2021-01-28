В Петербурге возбудили дело из-за вовлечения подростков в несогласованные акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия возбуждено в Санкт-Петербурге после несогласованных акций, прошедших 23 января. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции напомнили, что еще два уголовных дела возбуждено по факту применения насилия участниками акций в отношении представителей власти (статья 318 УК РФ) и еще одно дело о блокировании транспорта в центре города (статья 267 УК РФ).

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что по делам о насилии в отношении представителей власти были задержаны нападавшие на сотрудников полиции. Первый задержанный, по версии следствия, напал на сотрудников ДПС в субботу во время акции. Суд заключил его под стражу. Второго мужчину задержали в четверг. Он проходит подозреваемым по делу о прорыве оцепления участниками акции на Невском проспекте и нанесении травм правоохранителям. В четверг в городе следователи и полицейские также провели серию обысков по данному делу.

Несогласованная акция прошла в Петербурге в субботу. Были задержаны десятки человек. Суды в городе назначили штрафы и административные аресты задержанным. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что во время акций в регионах России было задержано около 300 несовершеннолетних, в том числе в Москве около 70, в Санкт-Петербурге порядка 30 несовершеннолетних.