Источник: причиной стрельбы в хуторе под Анапой стал конфликт криминальных элементов

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Причиной стрельбы вблизи города Анапы, в результате которого один человек погиб и еще трое пострадали, стал конфликт между криминальными элементами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Причиной вооруженного нападения под Анапой с погибшим и пострадавшими стал конфликт криминальных элементов", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Краснодарского края ТАСС заявили, что взяли на контроль результаты расследования уголовного дела.

Ранее в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту стрельбы с одним погибшим возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, один человек объявлен в розыск.