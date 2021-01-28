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В Севастополе произошел пожар в приюте для животных

В результате ЧП погибли две собаки

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Пожар произошел в севастопольском приюте для животных, возгорание ликвидировано. Две собаки найдены погибшими при разборе завалов, сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по городу. 

"Полная ликвидация [пожара] в 22:01 мск. При разборе завалов обнаружены две погибшие собаки", - сказала собеседник агентства. Информацией о том, сколько всего животных находилось в собачьем приюте, представитель ГУ МЧС не владеет.

Пожар в приюте на улице Энергетиков начался в 20:31 мск. На место ЧП прибыли два отделения двух пожарно-спасательных частей. В 20:53 мск было ликвидировано открытое горение.

Площадь пожара составила 50 кв. м, его причина устанавливается.

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