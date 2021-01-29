В Дербенте задержали мужчину, устроившего пикник у Вечного огня

МАХАЧКАЛА, 29 января./ТАСС/. Полиция в дагестанском Дербенте задержала жителя города, устроившего пикник у Вечного огня возле входа в городской парк. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь администрации города Камила Гамзатова.

В соцсетях в четверг распространили видеоролик, на котором видно, что житель Дербента устроил пикник у Вечного огня.

"Личность данного гражданина установлена, им оказался местный житель. Его доставили в отдел внутренних дел по Дербенту и составили протокол об административном правонарушении", - сказала собеседник агентства.