На Байкале автомобиль провалился под лед

ТАСС, 29 января. Автомобиль УАЗ с тремя пассажирами провалился под лед на озере Байкал вблизи мыса Урбукан в Бурятии. Один человек погиб, двоих удалось спасти, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Поступила информация о том, что под лед провалился автомобиль УАЗ. Происшествие произошло в Северо-Байкальском районе на озере Байкал в пяти километрах севернее мыса Урбукан. Двое пострадавших доставлены на отапливаемый кордон. По предварительной информации, один человек утонул", - говорится в сообщении.

Это второй за прошедшие сутки подобный случай. По данным МЧС, днем ранее в акватории озера Байкал в трещину глубиной три метра провалился автомобиль с двумя рыбаками. "Одному из них удалось спастись, самостоятельно выбравшись из автомобиля. Пострадавший был обнаружен очевидцами и доставлен в г. Северобайкальск в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону. О состоянии второго пассажира провалившегося автомобиля пока не сообщается.

В конце прошлой недели специалисты МЧС соседней с Бурятией Иркутской области объявили предупреждение об ухудшении ледовой обстановки на озере Байкал, где процесс ледостава этой зимой осложняется сильным ветром и землетрясениями.