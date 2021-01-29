Пожар в автобусном парке оставил на полдня жителей Олекминска без общественного транспорта

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Пожар произошел в стояночном гараже в городе Олекминске, в результате пожара пострадал весь автобусный парк. До полудня автобусных перевозок не будет, сообщается в пятницу на официальном Instagram-аккаунте администрации Олекминского района.

"Ночью 29 января загорелся стояночный гараж муниципального унитарного предприятия "СГЗ". Вследствие пожара пострадал весь автобусный парк. В связи с чем сообщаем, что до 14:00 (08:00 мск) автобусные перевозки осуществляться не будут", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о начале перевозок и график маршрутов будут опубликованы позже.

По данным пресс-службы Государственной противопожарной службы Якутии, 29 января в 00:36 (28 января 18:36 мск) поступила информация о том, что горит автомобиль в арочном гараже Олекминска. "На момент прибытия первого пожарного подразделения установлено горение строения. В результате пожара огнем уничтожена одна единица техники и гараж на общей площади 1 050 кв. м. Погибших, пострадавших нет. Спасено 24 единицы техники. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и пять единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Олекминск - административный центр Олекминского района. Там проживает около 9 тыс. человек. Город расположен на левом берегу Лены, в 530 км от Якутска.