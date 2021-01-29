В Приморье возбудили уголовное дело о контрабанде почти 20 тонн нерки

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту контрабанды около 20 тонн нерки стоимостью около 5 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По результатам проверки Приморской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде около 20 тонн рыбной продукции. Установлено, что одна из торговых компаний Приморского края осуществила экспорт в Японию 19 220 кг нерки стоимостью около 5 млн рублей, производителем которой указано местное предприятие рыбной отрасли. Однако прокуратура выяснила, что данное предприятие переработку указанной продукции не осуществляло, а торговой организацией в таможенный орган представлены подложные документы о производителе декларируемых товаров", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения отделом дознания владивостокской таможни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи "Контрабанда".