Защита россиянина Фирсова добивается, чтобы его приговорили в США к уже отбытому сроку

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Защита гражданина России Кирилла Фирсова, признавшего в США вину в краже данных, добивается того, чтобы суд в Калифорнии приговорил его к уже отбытому сроку и сразу же освободил из-под стражи. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак.

Фирсов ранее в текущем месяце признал свою вину в том, что пытался получить несанкционированный доступ к компьютерным системам некой компании. Он якобы намеревался похитить закрытые сведения о ее клиентах. Заседание суда по вопросу о вынесении приговора гражданину РФ намечено в федеральном суде Южного округа штата Калифорния на 12 апреля.

Как констатировал адвокат, максимальное наказание за преступление, в совершении которого признался Фирсов, составляет 10 лет тюремного заключения. "Но сам срок наказания зависит от очень многих факторов. Один из самых главных факторов - это масштабы финансового ущерба, а также роль человека в схеме", - указал Литвак. Он отметил, что "ущерб очень маленький", а роль Фирсова "минимальная".

"Учитывая эти два фактора, мы рассчитываем, что у него будет очень, очень короткий срок", - пояснил юрист. Как он добавил, защита намерена добиваться того, чтобы Фирсова приговорили к уже отбытому сроку. Это означает, что он будет сразу же освобожден. Как пояснил Литвак, россиянин рассчитывает на скорейшее возвращение на родину.

Американские власти задержали Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей Калифорнии для их дальнейшей продажи с целью использования при изготовлении фальшивых удостоверений личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди в марте 2020 года.

Власти США утверждали, что указанная платформа базируется в России. С помощью данного ресурса якобы осуществляли продажу похищенной хакерами информации, в том числе личных данных и сведений о банковских счетах.