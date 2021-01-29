В Москве задержали муниципального депутата Янкаускаса

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса. Об этом он сообщил журналистам.

"Меня задерживают. Не знаю надолго ли", - сказал он, не приведя прочих подробностей.

Ранее адвокат депутата Василий Кушнир рассказал ТАСС, что в квартире самого Янкаускаса, а также его родителей прошел обыск по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Полиция ранее в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве задержала Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.