Женщину, избившую младенца в Оренбургской области, приговорили к четырем годам колонии

ОРЕНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Суд приговорил 22-летнюю женщину к четырем годам лишения свободы и штрафу по уголовному делу об избиении младенца в Оренбургской области. Об этом говорится в пятницу в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда фигурантке уголовного дела назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 80 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Установлено, что 5 сентября 2019 года женщина при переодевании уронила своего новорожденного сына. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, контузии головного мозга, перелом теменной кости, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. В период с 29 января по 26 февраля 2020 года обвиняемая била ребенка, кричала на него, оскорбляла и выражалась нецензурно. В апреле того же года в социальных сетях появилось видео, на котором женщина избивает младенца. После этого в следственное управление по Оренбургской области поступило 36 заявлений от неравнодушных граждан, отмечается в сообщении.

Следствие предъявило женщине обвинение по трем статьям УК РФ: "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии", "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением". После инцидента органы опеки забрали ребенка у матери, женщину арестовали.

Во время следствия экспертиза выявила у нее психическое расстройство, не исключающее вменяемость. Женщина, по данным ведомства, понесет наказание на общих основаниях с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра. "С учетом принятых в рамках расследования уголовного дела мер решением суда обвиняемая, а также отец малолетнего ограничены в родительских правах, дальнейшее жизнеустройство ребенка поручено управлению образования Соль-Илецкого городского округа, с родителей взысканы алименты в пользу малолетнего до его совершеннолетия", - уточняется в сообщении.