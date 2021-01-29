В Москве количество ДТП с пешеходами на переходах сократилось на 23% в прошлом году

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Количество ДТП с участием пешеходов на переходах сократилось в Москве в прошлом году на 23%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В 2020 году зарегистрировано порядка 2 580 ДТП, связанных с наездами на пеших участников дорожного движения. По сравнению с 2019 годом количество происшествий при наездах на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов снизилось на 23%, а при переходе проезжей части в неустановленном месте - на 27%", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Москвы напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.