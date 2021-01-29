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В Хабаровске возбудили дело после сообщений о мужчине, пристающем к детям на улицах

Его ищут следователи

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело и разыскивают мужчину, который приставал к детям на улице. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Хабаровске неустановленный мужчина предлагал несовершеннолетним под надуманными предлогами (угостить сладостями, посмотреть сотовый телефон) пойти с ним в неизвестном направлении. Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что дети отказались пройти с мужчиной.

Создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты и полицейские.

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