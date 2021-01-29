Четыре рейса из Внуково и Шереметьево задержали из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Четыре авиарейса из аэропортов Внуково и Шереметьево задержали более чем на три часа из-за анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Внуково и аэропорта Шереметьево поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех самолетах из Москвы: в Анадырь, Санкт-Петербург, Магадан и Владивосток", - сказал источник.

Все самолеты досмотрены, никаких взрывных устройств не обнаружено. Двое мужчин, направивших письма, не были зарегистрированы ни на один из рейсов. Самолеты вылетели из Москвы после осмотра с трехчасовой задержкой.

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