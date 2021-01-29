Суд в Москве арестовал дом совладельца Внешторгбанка в Лондоне по уголовному делу

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы арестовал лондонский дом экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, оцениваемый в 35 млн. Это следует из материалов судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд постановил наложить арест на объект недвижимости Беджамова, расположенный на углу 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне",- сказано в документах. Ранее Высокий суд Лондона оценил эту недвижимость как минимум в 35 млн. В пресс-службе Тверского суда ТАСС подтвердили факт ареста объекта недвижимости Беджамова в Лондоне, однако не сообщили подробностей.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, арест дома Беджамова произошел в рамках уголовного дела, возбужденного в 2015 году

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию сообщал, что Беджамов заочно арестован и объявлен в международный розыск. В отдельное производство следствие выделило его уголовное дело о растрате и мошенничестве на 114 млрд рублей. Беджамову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и двух эпизодах ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ. Следствие в апреле 2020 года объявило об окончании расследования уголовного дела в отношении других фигурантов, в том числе сестры бизнесмена - бывшего президента ООО "Внешпромбанк" Ларисы Маркус.

Беджамов был задержан полицией Монако в середине апреля 2016 года, но власти княжества отказали в его экстрадиции в РФ. По словам источника, Беджамов из Монако уехал в Великобританию.