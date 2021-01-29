В Москве 11-летнего ребенка госпитализировали после избиения одноклассником

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Одиннадцатилетний ребенок госпитализирован после избиения одноклассником около одной из школ в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступила телефонограмма в полицию о том, что накануне около одной из школ в центре Москвы одноклассником был избит одиннадцатилетний мальчик, в результате чего он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники столичной полиции по данному факту проводят проверку.