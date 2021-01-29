Подозреваемого по делу о стрельбе под Анапой задержали

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали подозреваемого в совершенном в четверг убийстве мужчины в хуторе под Анапой и ранении еще трех человек, сообщили в пятницу журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что также задержан еще один человек.

"Сегодня утром задержан 33-летний подозреваемый в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство троих мужчин (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), по предварительной версии, выстрелы были произведены из пистолета. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу ТАСС сообщили, что также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что после случившегося совместно с сотрудниками УФСБ по региону задержан еще один человек.

"Совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в селе Возрождение г. Геленджика были задержаны 33 и 34-летние подозреваемые в тяжком преступлении", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным ведомства, у них изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним, разрешающих документов на использование оружия нет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Александр Рунов уточнил, что среди изъятого оружия - пистолет Макарова и ружье.

В четверг в хуторе Заря под Анапой неизвестный выстрелил в четырех мужчин, трое из которых находятся в реанимации, тело четвертого обнаружили в районе 41-го километра дороги Новороссийск - Керчь. Источник в экстренных службах региона сообщал, что причиной стал конфликт криминальных элементов, погибший, предварительно, получил восемь огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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