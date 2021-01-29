В Дагестане завели уголовное дело на мужчину, пожарившего мясо на Вечном огне

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Дербентского района Дагестана, пожарившего мясо на Вечном огне, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел накануне в Дербенте у мемориала "Скорбящая мать".

В соцсетях в четверг распространили ролик, на котором видно, как мужчина устроил пикник у Вечного огня. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь администрации города Камила Гамзатова, личность мужчины с видео была установлена, его доставили в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении.